Refakatsiz çocuklar için çağrı merkezi kuruldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, ailesine ve yakınlarına ulaşılamayan çocuklar için kurulan çağrı merkezinin işleme başladığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, çağrı merkeziyle irtibata geçilebilecek numaralar şöyle:

- 0 501 730 10 50

- 0 501 730 10 51

- 0 501 730 10 52

- 0 501 730 10 53

- 0 501 730 10 54

- 0 501 730 10 55

- 0 501 730 10 56

- 0 501 730 10 57

- 0 501 730 10 58

- 0 501 730 10 59

- 0 501 730 10 60