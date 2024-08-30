Reha Muhtar, yeniden entübe edildi

Evinde merdivenden düşerek ağır yaralanan ve yoğun bakımda tedaviye alınan ünlü televizyoncu Reha Muhtar'ın sağlık durumu merak konusu. Yaklaşık 2 haftadır yoğun bakımda tedavisi süren Muhtar'ın tedavi sürecine ilişkin gelişmeler merak ediliyor.

Yakın arkadaşı, gazeteci Uğur Dündar, Muhtar'ın sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri paylaşmıştı.

Uğur Dündar, Muhtar'ın bilincinin kapalı olduğunu ve yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiğini açıklamıştı. Reha Muhtar'ın sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Bilgi veren kaynaklara göre Reha Muhtar'ın genel durumu iyiye gittiği için doktorları uyandırıp yürütmek istedi. Ancak yaşanan bir sıkıntı üzerine pıhtı atmasından korkan doktorları Muhtar'ı yeniden entübe etti. Muhtar'ın solunum sıkıntısı yaşadığı öğrenildi.

Avukatı Mustafa Demiral, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Reha Muhtar'ın entübe edilme sürecinin sona erdiğini ve konuşmaya başladığını açıklamıştı.