Reha Muhtar'ın 9 milyon TL'lik borcunu ödeyen isim belli oldu

Türk televizyon tarihinin tanınan ekran yüzlerinden biri olan 66 yaşındaki gazeteci Reha Muhtar, hayatını kaybetti. Meslektaşı Uğur Dündar, Muhtar'ın tedavi sürecine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dikkat çeken ayrıntılar aktardı.

Dündar paylaşımında, "Mehmet Ali Aydınlar'a gönülden teşekkür etmem gerekiyor. Hastanesinde meslektaşımı ölümden kurtarmalarına ilaveten, yattığı tarihten itibaren biriken yaklaşık 9 milyon liralık borcunu hatırımız için tek kalemde sildi. Ayrıca Reha'yı naklederken ambulansta 2 doktor ve 3 hemşireyi de görevlendirdi" dedi.