Reha Muhtar'ın sağlık durumuna ilişkin Uğur Dündar'dan açıklama

Gazeteci Uğur Dündar sosyal medya hesabından yoğun bakımda tedavisi süren gazeteci Reha Muhtar'ın sağlık durumuyla ve eski eşi Deniz Uğur'un oğlunu alıkoyduğu iddiasına ilişkin olarak açıklama yaptı.

Muhtar'ın beyin tomografisi çekilip ayrıntılı tetkikler yapılacağını ifade eden Dündar, Deniz Uğur'un alıkonulduğunu iddia ettiği Poyraz'ın kardeşi Ayşe Nazlı ile nöbetleşe hastaneye gittiğini söyledi.

Dündar şunları kaydetti:

"Ben, Mehmet Ali Birand ve Ali Kırca'nın bir zamanlar kıyasıya rekabet halinde olduğumuz -ama birbirimizi hiç kırmadığımız- sevgili Reha Muhtar'ın uğradığı kaza sonrası sağlık durumunu takip ediyorum. Oğlu Poyraz ile kızı Ayşe Nazlı nöbetleşe hastaneye geliyorlar.

Poyraz ve Ayşe Nazlı yaşlarının çok ötesinde bir olgunlukla sorularıma cevap veriyorlar. Bugün Reha'nın beyin tomografisi çekilip ayrıntılı tetkikler yapılacak. İnşallah iyileşecek ve çocukları sevgili babalarına kavuşacak."