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Rekabet Kurulu, 3 kozmetik firmasına soruşturma açtı

Rekabet Kurulu, 3 kozmetik firmasına dair oluşan ekonomik bütünlük hakkında soruşturma açtı.

Haber Merkezi
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Rekabet Kurulu, 3 kozmetik firmasına soruşturma açtı
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Rekabet Kurulu, Biota Bitkisel İlaç ve Kozmetik Laboratuarları AŞ, Derma Cos İlaç Medikal ve Kozmetik Sanayii ve İç Ticaret AŞ ile Derma-Cos Kozmetik Sanayi Ticaret İthalat ve İhracat Limited Şirketi'nden oluşan ekonomik bütünlük hakkında soruşturma açtı.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, söz konusu ekonomik bütünlük, Bioxcin, Nutraxin, Bioder ve Biobaby markalarıyla eczane kanalında, Bioblas ve Restorex markalarıyla ise market kanalında faaliyet gösteriyor.

Kurul, Biota Bitkisel İlaç ve Kozmetik Laboratuarları AŞ, Derma Cos İlaç Medikal ve Kozmetik Sanayii ve İç Ticaret AŞ ile Derma-Cos Kozmetik Sanayi Ticaret İthalat ve İhracat Limited Şirketi'nden oluşan ekonomik bütünlük hakkında yeniden satıcılarının satış fiyatını tespit etmek ve/veya internet satışlarını kısıtlamak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin kanunu ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

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