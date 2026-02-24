Rekabet Kurulu harekete geçti: Bankalara 'rekabet' incelemesi

Yapı Kredi, Rekabet Kurulu'nun iş gücü piyasasında rekabetin korunması kapsamında bazı bankalar hakkında soruşturma açtığını açıkladı.

Bankadan KAP’a yapılan açıklamada, Rekabet Kurulu’nun 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4’üncü maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak, Yapı Kredi’nin de aralarında bulunduğu bazı banka ve finansal kuruluşlar ile çeşitli şirketler hakkında soruşturma başlatılmasına karar verdiği belirtildi.

Açıklamada, soruşturma açılmasının ilgili kurumların kanunu ihlal ettiği veya ceza yaptırımıyla karşı karşıya olduğu anlamına gelmediği vurgulandı.

Konuya ilişkin önemli gelişmelerin sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edildi.