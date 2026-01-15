Rekabet Kurulu’ndan çevrimiçi ikinci el otomobil satışlarında örnek karar

ANKARA (EKONOMİ)

Rekabet Kurumu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Rekabet Kurulu sahibinden.com platformunda yayınlanan ikinci el otomobil ilanlarından toplanan veriler, sahibinden.com şirketinin ikinci el otomobil satış işi yapan Otobid şirketinin pazarlama faaliyetinde kullanıldığına yönelik soruşturma açılmıştı.

Kurul, bu pazarlama çalışmasını sahibinden.com’un pazardaki gücünü diğer hizmetleri desteklemek veya bu hizmetlere rekabet üstünlüğü sağlamak olarak değerlendirdi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında sahibinden.com şirketinin soruşturma konusu faaliyetlerine ilişkin bazı taahhütler verdiği ve Rekabet Kurulu bu taahhütleri kabul ettiği belirtildi.

Kabul edilen taahhütlere göre,

• sahibinden.com üzerinden araç ilanı veren kullanıcılar doğrudan ya da dolaylı olarak hiçbir şekilde Otobid hizmetine yönlendirilmeyecek,

• sahibinden.com üzerinden ilan verme sürecinde elde edilen kullanıcı verileri Otobid için kullanılmayacak,

• Otobid’e yönelik reklam harcamaları belirlenen eşiklerin aşılması durumunda sınırlandırılacak.