Rekabet Kurumu 40 uzman yardımcısı alacak

Rekabet Kurumu, 2026 yılında yapılacak giriş sınavıyla toplam 40 Rekabet Uzman Yardımcısı alacağını duyurdu.

Kurum tarafından yayımlanan ilanda, adaylardan öğrenim şartları, KPSS puan türleri ve yaş kriterleri gibi detaylar net şekilde belirtildi.

Her kadro için farklı KPSS puan türleri talep ediliyor. Tüm kadrolar için minimum 80 puan şartı bulunuyor. Başvuru sahipleri arasından KPSS puanı en yüksek 200 kişi yazılı sınava çağrılacak.

Adaylar başvurularını, 2 Aralık 2025 – 2 Ocak 2026 tarihleri arasında e-Devlet Rekabet Kurumu – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ekranı veya Kariyer Kapısı internet sitesi üzerinden yapabilecek.

Sınav sürecine ilişkin bilgilendirmeler elektronik posta yoluyla da yapılacak.