Rekabet Kurumu duyurdu: Threads Türkiye'de yeniden kullanıma açıldı

Rekabet Kurumu, 2024 yılında Threads ve Instagram verilerinin birleştirilmesinin rekabet ihlali oluşturabileceği endişesiyle Meta hakkında aldığı geçici tedbir kararını kaldırdı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye'deki faaliyetleri aylardır askıda olan Threads yeniden faaliyette! Threads'te yer almak isteyenlerin Instagram profillerini zorunlu olarak bu platforma taşıma mecburiyeti, Rekabet Kurumunun müdahalesiyle sona erdi."

Instagram hesabı olmadan kullanılabilecek

Yeni dönemde Threads'e katılmak için Instagram profili tek yol olmayacak. İsteyen kullanıcılar mevcut Instagram hesaplarıyla giriş yapmaya devam edebilecek. İsteyenler ise yalnızca telefon numarasıyla, Instagram'dan tamamen bağımsız, sıfırdan bir Threads hesabı oluşturabilecek.

Veri kontrolü artık kullanıcılarda

Kararın merkezinde kullanıcı verileri yer alıyor. Threads'i Instagram'dan bağımsız kullanmayı seçen kişilerin verileri, diğer Meta platformlarında toplanan bilgilerle birleştirilmeyecek. Böylece kullanıcılar kendi verileri üzerinde daha fazla kontrole sahip olacak.

Neden kapanmıştı?

Rekabet Kurumu, 2024 yılında Threads ve Instagram verilerinin birleştirilmesinin rekabet ihlali oluşturabileceği endişesiyle Meta hakkında geçici tedbir kararı almıştı. Bu kararın ardından Meta, Threads'i Türkiye'de erişime kapatmış; tedbir kararına uyulmayan dönem için de Rekabet Kurulunca idari para cezası uygulanmıştı.