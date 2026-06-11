Rekabet Kurumu'ndan Netflix kararı: İşte yeni kurallar...

Rekabet Kurumu, Netflix'in orijinal Türk yapımlarının bir kısmını daha önce birlikte çalışmadığı yapım şirketleriyle hayata geçireceğini ve markalı Türk içeriklerin seçiminde objektif kriterlerin esas alınacağını duyurdu.

Kurumun internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Netflix'in platformunu daha önce işbirliği yapmadığı yapımcılara da açacağı belirtilerek, "Netflix, orijinal Türk içeriklerinin bir bölümünü daha önce çalışmadığı yapım şirketleriyle hayata geçirecek" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, her yıl senarist, yönetmen ve yapımcıların katılımıyla en az bir "Proje Sunum Günü" etkinliği düzenleneceği, bu etkinliklere en az 80 kişinin davet edileceği bildirildi.

İçerik seçim süreçlerinde de değişikliğe gidileceği belirtilen açıklamada, "Markalı Türk içeriklerin seçimi, Netflix küresel içerik yöneticilerinin aktif katılımı ve onayı ile objektif kriterler dikkate alınarak yapılacak. Netflix artık kendisine yapılan projelere ilişkin başvuruları belirli sürelerde değerlendirerek başvurulara yazılı dönüş yapmak zorunda. Türk dizilerini, filmlerini ve müzik eserlerini uzun süre yalnızca Netflix'te tutan uygulamaların süresi kısalacak. Böylece yapımlar belirli koşullarda farklı mecralarda da yer alabilecek" denildi.

Netflix'in oyuncu, senarist ve yönetmenlerle "Yalnızca benimle çalışacaksın" anlamına gelen münhasır sözleşmeler yapamayacağı vurgulanan açıklamada, yapımcılara dizilerin yurt dışı dağıtım gelirlerinden pay verilmesi ve bölüm başı bonus gibi ek imkânlar sağlanacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, yapımcıların projeleri için devlet teşviklerine başvurmasının ve bu teşviklerden yararlanmasının artık Netflix'in ön onayına bağlı olmayacağı belirtildi.