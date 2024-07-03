Resmi Gazete yayımlandı: Kanada Büyükelçiliği'ne yeni atama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararlarla birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler ile Ticaret Bakanlığı'nda görevli 3 üst kademe kamu yöneticisi görevden alınırken Dışişleri, Kültür ve Turizm, Milli Savunma, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarına 25 üst düzey kamu yöneticisi atandı.