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Resmi Gazete yayımlandı: Kanada Büyükelçiliği'ne yeni atama

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre Kanada Büyükelçiliği'ne Can Dizdar atandı.

Haber Merkezi
ANKA
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Resmi Gazete yayımlandı: Kanada Büyükelçiliği'ne yeni atama
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararlarla birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler ile Ticaret Bakanlığı'nda görevli 3 üst kademe kamu yöneticisi görevden alınırken Dışişleri, Kültür ve Turizm, Milli Savunma, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarına 25 üst düzey kamu yöneticisi atandı.   

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