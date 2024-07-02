Resmî Gazete yayınlandı mı? Resmi Gazete 2 Temmuz 2024 atama kararları belli oldu mu?

Resmi Gazete yayınlandı mı? Bugün Resmi Gazete'den çıkacak kararlara tüm vatandaşlar kitlendi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki sosyal medya hesaplarından istifa ettiğini açıkladı. Yine iddialara göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifa edeceği ve yerine İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu'nun geleceği söyleniyor. Bu iddiaların doğrulanması için Resmi Gazete'nin yayınlanması bekleniyor. Peki 2 Temmuz 2024 Resmi Gazete yayınlandı mı, kararları belli oldu mu? İşte tüm ayrıntılar...

RESMİ GAZETE YAYINLANDI MI?

Hayır. Henüz 2 Temmuz 2024 Resmi Gazete yayınlanmadı. Her gece 00.00'da yayınlanan Resmi Gazete için, "Yayımlanması çalışmaları devam etmektedir" ifadesi resmi internet sitesinde yer aldı.

2 TEMMZ 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI

Resmî Gazete, Türkiye'de yasaların, Cumhurbaşkanlığı kararlarının, yönetmeliklerin, genelgelerin ve diğer resmi belgelerin yayımlandığı devletin resmi yayın organıdır. Bu gazete, hukuki ve idari düzenlemelerin yürürlüğe girmesi için gerekli olup, halka ve ilgili kurumlara bilgilendirme amacı taşır. Her gün yayımlanan Resmî Gazete, yasaların ve yönetmeliklerin uygulanabilirliğini sağlamak için kritik bir rol oynar.

Resmi Gazete kararları yayınlandığı anda haberimizde olacaktır. Şu an Resmi Gazete'de herhangi bir yayınlanmış karar bulunmamaktadır.

RESMİ GAZETE NEDİR?

Resmî Gazete, Türkiye'de kanunların, tüzüklerin, yönetmeliklerin, genelgelerin, Cumhurbaşkanı kararlarının ve diğer resmî belgelerin yayımlandığı, devletin resmî duyurularını halka ilettiği resmi yayındır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından çıkarılır ve her gün (tatil günleri hariç) yayımlanır. Resmî Gazete, hukuki metinlerin yürürlüğe girmesi ve kamuoyuna duyurulması açısından büyük önem taşır.