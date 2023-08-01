  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Gündem
  3. Resmi Gazete'de bugün (1 Ağustos 2023)
Takip Et

Resmi Gazete'de bugün (1 Ağustos 2023)

01 Ağustos 2023 Tarihli ve 32266 Sayılı Resmî Gazete.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354)

YÖNETMELİKLER

–– Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 5/4/2023 Tarihli ve E: 2022/83, K: 2023/69 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 1/6/2023 Tarihli ve E: 2022/120, K: 2023/107 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 1/6/2023 Tarihli ve E: 2020/56, K: 2023/108 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 7/6/2023 Tarihli ve 2020/10269 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

20 üniversiteye rektör atandı

Resmi Gazete Haberleri

20 üniversiteye rektör atandı
Bu konularda ilginizi çekebilir
Resmi Gazete