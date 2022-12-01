Resmi Gazete'de bugün (1 Aralık 2022)
1 Aralık 2022 tarihli ve 32030 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar ve yönetmelikler
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
–– Nükleer Tesislerde Organizasyon Yapısı ve Personel Yönetmeliği
KARAR
–– Malvarlığının Dondurulması Kararı (Karar Sayısı: 2022/4)
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 29/9/2022 Tarihli ve 2018/16857 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 29/9/2022 Tarihli ve 2018/22125 Başvuru Numaralı Kararı
YARGITAY KARARI
–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri