Resmi Gazete'de bugün (11 Nisan 2023)
11 Nisan 2023 Tarihli ve 32160 Sayılı Resmî Gazete.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği
–– Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1)
–– Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 10)
–– Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife
–– Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri