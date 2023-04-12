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Resmi Gazete'de bugün (12 Nisan 2023)

12 Nisan 2023 Tarihli ve 32161 Sayılı Resmî Gazete.

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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TEBLİĞ

–– Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2022/37)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/25)

KURUL KARARI

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 07/04/2023 Tarihli ve 10569 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 11/1/2023 Tarihli ve 2019/4055 Başvuru Numaralı Kararı

MEB Teftiş Kurulu Yönetmeliği Resmi Gazete'de

Resmi Gazete Haberleri

MEB Teftiş Kurulu Yönetmeliği Resmi Gazete'de
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