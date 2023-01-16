Resmi Gazete'de bugün (16 Ocak 2023)
16 Ocak 2023 Tarihli ve 32075 Sayılı Resmî Gazete.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Dokuz Eylül Üniversitesi Kozmetoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri