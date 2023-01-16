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Resmi Gazete'de bugün (16 Ocak 2023)

16 Ocak 2023 Tarihli ve 32075 Sayılı Resmî Gazete.

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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Dokuz Eylül Üniversitesi Kozmetoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmi Gazete'de bugün

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