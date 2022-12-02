  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Gündem
  3. Resmi Gazete'de bugün (2 Aralık 2022)
Takip Et

Resmi Gazete'de bugün (2 Aralık 2022)

2 Aralık 2022 tarihli ve 32031 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar, yönetmelik ve tebliğler

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dâhil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/45)

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 1. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri