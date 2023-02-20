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Resmi Gazete'de bugün (20 Şubat 2023)

20 Şubat 2023 Tarihli ve 32110 Sayılı Resmî Gazete.

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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– İzmir Demokrasi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Uşak Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Depremde can kaybı 41 bin 20'ye çıktı

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