Resmi Gazete'de bugün (22 Ağustos 2023 )

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22 Ağustos 2023 Tarihli ve 32287 Sayılı Resmî Gazete.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
–– İstanbul Okan Üniversitesi Ekonomik ve Finansal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞ
–– Olağanüstü Hal Kapsamında Enerji Tüketim Bedellerinin Terkinine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
KURUL KARARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/08/2023 Tarihli ve 12022 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri