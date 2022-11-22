Resmi Gazete'de bugün (22 Kasım 2022)
22 Kasım tarihli ve 32021 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
–– İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilim Tarihi Enstitüsü Yönetmeliği
TEBLİĞLER
–– İşkolu Tespit Kararları (No: 2022/148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172)
KURUL KARARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/11/2022 Tarihli ve 11410 Sayılı Kararı
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 28/9/2022 Tarihli ve E: 2021/107, K: 2022/109 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 18/10/2022 Tarihli ve 2018/24614 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri