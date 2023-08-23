Resmi Gazete'de bugün (23 Ağustos 2023)
23 Ağustos 2023 Tarihli ve 32288 Sayılı Resmî Gazete.
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Gıda ve Takviye Edici Gıdalarda Sağlık Beyanı Kullanımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– KTO-Karatay Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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