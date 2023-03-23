Resmi Gazete'de bugün (23 Mart 2023)
23 Mart 2023 Tarihli ve 32141 Sayılı Resmî Gazete.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/158, 159, 160, 161, 162, 163)
TEBLİĞLER
–– 7440 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2023/7)
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 28/9/2022 Tarihli ve E: 2022/59, K: 2022/111 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 16/2/2023 Tarihli ve E: 2023/21, K: 2023/22 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 16/2/2023 Tarihli ve E: 2023/1, K: 2023/33 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 18/1/2023 Tarihli ve 2020/3264 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 31/1/2023 Tarihli ve 2020/6926 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri