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Resmi Gazete'de bugün (4 Ocak 2023 )

04 Ocak 2023 Tarihli ve 32063 Sayılı Resmî Gazete.

Haber Merkezi
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Harran Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 10/11/2022 Tarihli ve 2019/1255 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 10/11/2022 Tarihli ve 2019/13258 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmi Gazete'de bugün

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