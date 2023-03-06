Resmi Gazete'de bugün (6 Mart 2023)
06 Mart 2023 Tarihli ve 32124 Sayılı Resmî Gazete.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
–– Atatürk Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞLER
–– 2023 Yılı Ocak Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
–– 2023 Yılı Ocak Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
–– 2023 Yılı Ocak Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri