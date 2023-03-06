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Resmi Gazete'de bugün (6 Mart 2023)

06 Mart 2023 Tarihli ve 32124 Sayılı Resmî Gazete.

Haber Merkezi
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Atatürk Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– 2023 Yılı Ocak Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
–– 2023 Yılı Ocak Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
–– 2023 Yılı Ocak Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

İskenderun’da deniz taştı

Türkiye Haberleri

İskenderun’da deniz taştı
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