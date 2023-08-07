Resmi Gazete'de bugün (7 Ağustos 2023)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİKLER



–– Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Dokuz Eylül Üniversitesi Kozmetoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Fenerbahçe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği



İLÂN BÖLÜMÜ



– Resmî Gazete İlan Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri