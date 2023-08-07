Resmi Gazete'de bugün (7 Ağustos 2023)
7 Ağustos 2023 Tarihli ve 32272 Sayılı Resmî Gazete.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Dokuz Eylül Üniversitesi Kozmetoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Fenerbahçe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
İLÂN BÖLÜMÜ
– Resmî Gazete İlan Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri