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Resmi Gazete'de bugün (7 Ağustos 2023)

7 Ağustos 2023 Tarihli ve 32272 Sayılı Resmî Gazete.

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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Dokuz Eylül Üniversitesi Kozmetoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Fenerbahçe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

– Resmî Gazete İlan Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmi Gazete'de bugün

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