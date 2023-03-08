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Resmi Gazete'de bugün (8 Mart 2023)

08 Mart 2023 Tarihli ve 32126 Sayılı Resmî Gazete.

Haber Merkezi
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YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

7439 Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı Kanunu

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Gaziantep İlinde Yapılacak Olan Selülozik Elyaf Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6908)

YÖNETMELİK

–– Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Satış Giderleri Tarifesi
–– Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2022/1)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2023/5)
–– Kamu Özel İş Birliği Projeleri ile Lisanslı İşler Kapsamında Gerçekleştirilen Yapım İşlerine İlişkin İş Deneyim Belgeleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
KARAR
–– Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 25/1/2023 Tarihli ve E: 2022/130, K: 2023/14 Sayılı Kararı
YARGITAY KARARI
–– Yargıtay 4. Hukuk Dairesine Ait Karar

DANIŞTAY KARARI

–– Danıştay İkinci Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

TARSİM'in 2023 yılı hasar fazlası destek oranları RG'de yayımlandı

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TARSİM'in 2023 yılı hasar fazlası destek oranları RG'de yayımlandı
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