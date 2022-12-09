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Resmi Gazete'de bugün (9 Aralık 2022)

9 Aralık 2022 tarihli ve 32038 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar.

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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

–– Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 6470)

–– Jandarma Genel Komutanlığı İzin Yönetmeliği

–– Organ Nakli Hizmetleri Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 13/10/2022 Tarihli ve E: 2020/43, K: 2022/116 Sayılı Kararı

DÜZELTME: 7/12/2022 Tarihli ve 6448 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İlgili

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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