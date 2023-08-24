Resmi Gazete'de bugün
Resmi Gazete'de bugün - 24 Ağustos 2023
CUMHURBAŞKANI KARARI
- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1718 (2006) sayılı ve müteakip kararları ile 2231 (2015) sayılı kararının uygulanması hakkındaki 24/2/2021 tarihli ve 3578 sayılı Cumhurbaşkanı kararının eki EK-I sayılı listede yer alan bazı kişi ve kuruluşlara ait bilgilerin ilişik listede belirtildiği şekilde güncellenmesi hakkında karar
ATAMA KARARLARI
- Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında kararlar
YÖNETMELİKLER
- 6306 sayılı kanunun uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik
- Pembekurt ile mücadele hakkında yönetmelik
TEBLİĞ
- Dış ticaret sermaye şirketlerine ilişkin karar
KURUL KARARI
- Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu'na ait karar