Resmi Gazete'de bugün

CUMHURBAŞKANI KARARI

- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1718 (2006) sayılı ve müteakip kararları ile 2231 (2015) sayılı kararının uygulanması hakkındaki 24/2/2021 tarihli ve 3578 sayılı Cumhurbaşkanı kararının eki EK-I sayılı listede yer alan bazı kişi ve kuruluşlara ait bilgilerin ilişik listede belirtildiği şekilde güncellenmesi hakkında karar

ATAMA KARARLARI

- Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında kararlar

YÖNETMELİKLER

- 6306 sayılı kanunun uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

- Pembekurt ile mücadele hakkında yönetmelik

TEBLİĞ

- Dış ticaret sermaye şirketlerine ilişkin karar

KURUL KARARI

- Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu'na ait karar