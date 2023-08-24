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Resmi Gazete'de bugün

Resmi Gazete'de bugün - 24 Ağustos 2023

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CUMHURBAŞKANI KARARI

- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1718 (2006) sayılı ve müteakip kararları ile 2231 (2015) sayılı kararının uygulanması hakkındaki 24/2/2021 tarihli ve 3578 sayılı Cumhurbaşkanı kararının eki EK-I sayılı listede yer alan bazı kişi ve kuruluşlara ait bilgilerin ilişik listede belirtildiği şekilde güncellenmesi hakkında karar

 ATAMA KARARLARI

- Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında kararlar

 YÖNETMELİKLER

- 6306 sayılı kanunun uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

- Pembekurt ile mücadele hakkında yönetmelik

 TEBLİĞ

- Dış ticaret sermaye şirketlerine ilişkin karar

 KURUL KARARI

- Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu'na ait karar