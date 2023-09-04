  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Gündem
  3. Resmi Gazete'de bugün
Takip Et

Resmi Gazete'de bugün

04 Eylül 2023 Tarihli ve 32299 Sayılı Resmî Gazete.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

–– İstanbul Atlas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
–– Kayseri Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmi Gazete'de bugün

Resmi Gazete Haberleri

Resmi Gazete'de bugün
Bu konularda ilginizi çekebilir
Resmi Gazete