Resmi Gazete'de bugün

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02 Ekim 2023 Tarihli ve 32327 Sayılı Resmî Gazete.
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
–– Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
TEBLİĞLER
–– 2023 Yılı Temmuz Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
–– 2023 Yılı Temmuz Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
–– 2023 Yılı Temmuz Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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