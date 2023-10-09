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Resmi Gazete'de bugün

09 Ekim 2023 Tarihli ve 32334 Sayılı Resmî Gazete.

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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
–– Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmelerine Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Transmisyon kolanları ithalatına soruşturma

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