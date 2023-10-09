Resmi Gazete'de bugün

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09 Ekim 2023 Tarihli ve 32334 Sayılı Resmî Gazete.
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
–– Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmelerine Dair Yönetmelik
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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