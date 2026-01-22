Resmi Gazete'de "Kamu İhale Tebliği" yayımlandı
Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanan "Kamu İhale Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kamu İhale Kanunu kapsamındaki eşik değerler ve parasal limitler 2026 yılı için yeniden belirlendi.
Buna göre, eşik değerler ve parasal limitler Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2025 yılı Aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişimi baz alınarak yüzde 27,67 oranında artırıldı.
Bu tebliğ 1 Şubat 2026 tarihinde yürürlüğe girecek ve hükümlerini kamu İhale Kurumu Başkanı yürütecek.