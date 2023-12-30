Resmi Gazete'de yayımlandı: 1 Ocak'ta toplu taşıma araçları ücretsiz mi?
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 1 Ocak’ta Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferleri ücretsiz olacak.
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Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, 1 Ocak Pazartesi günü ücretsiz hizmet verecek.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 1 Ocak Pazartesi günü, vatandaşlar Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinden ücretsiz faydalanacak.