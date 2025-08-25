Resmi Gazete'de yayımlandı: 30 Ağustos'ta ücretsiz olacak
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı, ücretsiz hizmet verecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karar ile 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Amavutköy Metro Hattı seferlerinden bazı vatandaşların ücretsiz olarak yararlanabileceği duyuruldu.
