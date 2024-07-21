Resmi Gazete'de yayımlandı: 6 ilde 12 alan koruma altına alındı

Kültür ve Turizm Bakanlığı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'ye göre Antalya'nın Kaş ilçesinde 3, Konyaaltı ilçesinde 2 nokta, Aydın ve Erzurum'da 2 alan, Hatay, Sivas ve Mardin'de 1 alan koruma altına alındı.

Koruma altına alanlarının 6'sının Hazine alanı olduğu 6'sının ise özel mülkiyette olduğu kararda belirtildi.