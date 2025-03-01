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Resmi Gazete'de yayımlandı: 7 ülkeye büyükelçi ataması yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de 7 ülkeye büyükelçi ataması yapıldı.

Haber Merkezi
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Resmi Gazete'de yayımlandı: 7 ülkeye büyükelçi ataması yapıldı
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile  büyükelçilik atamaları gerçekleştirildi.

Buna göre, KKTC Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim merkeze alınırken, yerine Ali Murat Başçeri atandı. 

Hindistan Büyükelçiliğine Ali Murat Ersoy, İtalya Büyükeçliğine Elif Çomoğlu, Singapur Büyükelçiliğine Sadık Arslan, Panama Büyükelçiliğine Armağan İnci Ersoy, Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti Büykelçiliğine Oya Yazar, Kırgız Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mekin Mustafa Kemal Ökem atandı. 

Yemen Büyükelçisi Mustafa Pulat ise merkeze alındı. 

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