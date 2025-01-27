Resmi Gazete'de yayımlandı: ABB anıt için yarışma düzenleyecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Dışişleri Şehitleri Anıtı ve Anı Mekânı" için bir fikir projesi yarışması düzenliyor. Yarışma, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ilgili maddelerine ve Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği’ne uygun olarak gerçekleştirilecek. Çankaya İlçesi'nde yer alan Botanik Bahçesi'nin Çankaya Caddesi girişinde yapılacak "Dışişleri Şehitleri Anıtı ve Anı Mekanı" yarışması 1970'lerde Türkiye'nin diplomatik temsilcilerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırılarının anısına bir anıt ve anı mekanı tasarımı amacıyla düzenleniyor.

Yarışmaya kayıt ve proje teslimi için son tarih 28 Mayıs 2025 olarak belirlendi. Yarışmanın danışman jüri üyeleri ara Tarihçi İlber Ortaylı, Büyükelçi Alev Kılıç ve Oya Tuzcuoğlu, ABB Proje Koordinatörü Bekir Ödemiş ve Mimar Emin Mahir Balcıoğlu bulunuyor. Asıl jüri isimleri arasında ise Büyükelçi ve Sanatçı Engin Türker, Heykeltraş Erdal Duman, Arkeolog ve Sanat Tarihçisi Filiz Yenişehirlioğlu, Mimar Lale Özgenel ve Peyzaj Mimarı Oktan Nalbantoğlu yer alıyor. Yedek jüri üyeleri olarak Peyzaj Mimarı Hatice Kara, Heykeltraş Osman Dinç ve Mimar Yiğit Acar projede yer alıyor.