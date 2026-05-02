Resmi Gazete'de yayımlandı: Aile ve Nüfus On Yılı Genelgesi yürürlüğe girdi

Resmi Gazete'de "Aile ve Nüfus On Yılı" konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı. Genelgede, Türkiye'de aile kurumunun toplumun temeli olduğu ve Anayasa'nın 41'inci maddesiyle güvence altına alındığı belirtildi. Doğurganlık hızının Cumhuriyet tarihinin ölçülen en düşük seviyesine gerilediği ifade edilerek, aile ve nüfus yapısındaki değişimlerin "varoluşsal bir boyuta" ulaştığı kaydedildi.

"Aile ve Nüfus On Yılı Vizyon Belgesi" hazırlandı

Genelgede, 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesiyle başlayan çalışmaların uzun vadeli ve bütüncül politika çerçevesinde yürütülmesi amacıyla 2026-2035 döneminin "Aile ve Nüfus On Yılı" ilan edildiği bildirildi. Bu kapsamda hayata geçirilecek stratejik öncelikler ile uygulama modeli ve araçlarını içeren "Aile ve Nüfus On Yılı Vizyon Belgesi"nin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda hazırlandığı ve bakanlığın internet sitesinde yayımlandığı açıklandı.

Kamu politikaları aile ve nüfus etkisi yönünden değerlendirilecek

Genelgeye göre tüm kamu politikaları, düzenlemeler, uygulamalar ve kamu kurumları tarafından yürütülen ya da desteklenen araştırmalar, aile kurumuna ve nüfus değişimine etkileri bakımından değerlendirilecek.

Kamu kurum ve kuruluşları, görev alanlarıyla ilgili faaliyetlerinde aileyi koruyucu ve nüfusu artırıcı yaklaşımla hareket edecek. Resmî belgeler, planlar, programlar ve hizmet içi eğitimlerde aile ve nüfus politikasıyla uyumlu kavramsal çerçeve esas alınacak.

Evlilik ve çok çocuklu aile yapısı desteklenecek

Genelgede, evlilik kurumunun toplumsal itibarının korunacağı, evliliklerin sağlam temeller üzerine kurulması ve genç yetişkinlerin evliliğe teşvik edilmesi için mekanizmaların güçlendirileceği belirtildi.

Ayrıca annelik ve babalığın çocuğun sağlıklı gelişimindeki belirleyici rolüyle toplumsal değer olarak güçlendirileceği, çok çocuklu aile yapısının destekleneceği ve çocuk sahibi olmayı özendiren uygulamaların hayata geçirileceği ifade edildi.

Kırsala dönüş ve aile dostu şehirler vurgusu

Genelgede, nüfusun dengeli dağılımı için kırsal alandaki nüfus kaybının önlenmesi, kentlerde yoğunlaşan nüfusun kırsal alanlara dönüşünün özendirilmesi ve kentsel mekanların aile ve çocuk odaklı bir anlayışla dönüştürülmesi hedeflendi.

Yaşlı refahı, kuşaklar arası dayanışma, aile merkezli bakım ve destek modellerinin de güçlendirileceği bildirildi.

"Dijital aile kalkanı" oluşturulacak

Genelgede, kitle iletişim araçlarındaki zararlı unsurların tespiti, değerlendirilmesi ve önlenmesi için "dijital aile kalkanı" oluşturulması başta olmak üzere gerekli tedbirlerin alınacağı belirtildi.

Aile dostu yayıncılığın teşvik edileceği ve sorumlu medya kullanımı bilincinin yaygınlaştırılacağı kaydedildi.

Mayıs ayının son haftası "Milli Aile Haftası" olacak

Genelgeyle her yıl mayıs ayının son haftasının "Milli Aile Haftası" olarak kutlanması kararlaştırıldı.

Kamu kurum ve kuruluşları, bu haftanın anlam ve önemine uygun etkinlikler düzenleyecek.

Aile ve Nüfus On Yılı kapsamında yürütülecek tüm çalışmalar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilecek. Kamu kurum ve kuruluşları yıllık faaliyetlerini belirleyerek Bakanlığa raporlayacak.