Resmi Gazete’de yayımlandı: AYM’den çakarlı araçlara ilişkin kritik karar

Anayasa Mahkemesi, araçlarda usulsüz çakar kullanımına ilişkin cezalara dair dikkat çeken bir karar aldı. Yüksek Mahkeme, kural ihlalini yapan sürücülere yaptırım uygulanabileceğine hükmederken, ihlalden haberdar olmadığı tespit edilen araç sahiplerine doğrudan ceza kesilmesinin hukuka aykırı olduğuna karar verdi.

Araç sahibine otomatik ceza anayasaya aykırı bulundu

Yüksek Mahkeme, Karayolları Trafik Kanunu’nda yer alan; plaka, ışık, renk, sembol, şekil ve yazı gibi zorunlu işaretler ile yetkisiz ışıklı ve sesli uyarı cihazlarının kullanımına ilişkin hükümleri mercek altına aldı. İnceleme, Tokat 2’nci Sulh Ceza Hakimliği’nin itirazı üzerine yapıldı.

Başvuruda, suçun şahsiliği ilkesine aykırılık iddiası öne sürüldü. Araç sahibinin, işlemediği bir fiil nedeniyle cezalandırılamayacağı ve sorumluluğun suçu işleyen kişiyle sınırlı olması gerektiği savunuldu.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar, kamuoyunda “çakar” olarak bilinen yetkisiz ışıklı ve sesli uyarı cihazlarına ilişkin idari para cezalarında değişiklik yolunu açtı. Düzenleme, özellikle cezanın kime uygulanacağı konusunda önemli bir ayrım getirmesiyle dikkat çekti.

Yasa iptal edildi

Anayasa Mahkemesi, ceza verilebilmesi için hukuka aykırı eylemin kanunda açıkça tanımlanması ve ilgili kişi tarafından işlendiğinin kanıtlanması gerektiğini belirtti. Araç sahibi olmak ile ihlal arasında doğrudan bir bağ kurulamadığına dikkat çekilerek, kuralın Anayasa’nın 2’nci ve 38’inci maddelerine aykırı olduğu sonucuna varıldı.

Bu gerekçelerle söz konusu düzenleme iptal edildi ve karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar, trafik cezalarında sorumluluğun sınırlarının yeniden çizilmesi açısından emsal niteliği taşıyor.