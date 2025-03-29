Resmi Gazete'de yayımlandı: Bayramda ücretsiz olacak

Ramazan Bayramı boyunca bazı köprü, otoyolları, metro hattı ve raylı sistemlerin ücretsiz olmasına ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; Ramazan Bayramı tatili nedeniyle; 29 Mart 2025 Cumartesi günü saat 00:00'dan başlayarak 2 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 07.00'a kadar, 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun kapsamında yapılan yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 30 Mart 2025 Pazar günü saat 00.00'dan başlayarak 1 Nisan 2025 Salı günü saat 24.00'a kadar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.