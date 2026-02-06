Resmi Gazete'de yayımlandı: BDDK ve SGK’da üst düzey atamalar

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu İkinci Başkanlığına Yakup Asarkaya atanırken, boş bulunan üyeliklere Olcay Turan ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Raci Kaya getirildi.

Söz konusu atamalar 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince yapıldı.

SGK Başkanı değişti

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına Yunus Elitaş atandı.

Kurum bünyesindeki diğer atamalarda Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Rıfat Koray Köprülüoğlu, Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Celalettin Sıvacı getirildi. Öte yandan, SGK Başkan Yardımcısı İsmail Ertüzün görevinden alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı merkez teşkilatında Rehberlik ve Teftiş Başkanı Bekir Aktürk ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü İbrahim Esenkar görevden alınırken; boşalan genel müdür yardımcılığı kadrolarına Harun Aydoğmuş, Cem Gökmen Gökçe, Selim Dağlıoğlu ve Salih Turgay Işık atandı.

6 ilin milli eğitim müdürü değişti

Milli Eğitim Bakanlığı’nda ise 6 ilin milli eğitim müdürlüğünde değişime gidildi. Karar doğrultusunda Çankırı İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk görevden alınarak yerine Ayhan Işık getirildi. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Gürhan Çokgezer, Edirne’ye Ahmet Alireisoğlu, Adana’ya Mehmet Nurettin Aras, Van’ara Bilal Yılmaz Çandıroğlu ve Balıkesir’e Selehattin Kal atandı. Ayrıca bakanlık bünyesindeki açık müfettişlik kadrosuna Hacı Atakan Doğan'ın ataması yapıldı.