Resmi Gazete'de yayımlandı: Cezaevi personeline yükselme ve nakilde yeni dönem

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle birlikte, yönetmeliğin görevde yükselme ve ünvan değişikliğine tabi hizmet gruplarını düzenleyen 5. maddesine fizyoterapist ve hemşire kadroları dahil edildi.

Ayrıca, görevde yükselme sınavına ilişkin şartları belirleyen 7. maddede yapılan değişiklikle, infaz ve koruma başmemurlarına, en az 5 yıl görev yapmaları koşuluyla ceza infaz kurumu müdürlüğü sınavına girme hakkı tanındı.

Hizmet süresi ise 5 yıldan 8 yıla çıkarıldı

Denetimli serbestlik müdür yardımcılığı kadrosuna atanabilmek için hizmet süresi ise 5 yıldan 8 yıla çıkarıldı.

Yönetmeliğin "Sözlü sınav" başlıklı 13. maddesinde yapılan değişiklikle sözlü sınava çağrılacak aday sayısı azaltıldı. Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 5 yerine bir buçuk katı aday sözlü sınava çağrılacak.

Görevde yükselme sonrası nakil şartı ise 3 yıla çıkarıldı. Düzenlemeyle ayrıca, personelin atanma tarihinden önceki mazeretlerine dayanarak nakil talebinde bulunamayacağı hükme bağlandı.