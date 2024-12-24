Resmi Gazete'de yayımlandı: Cezalara yüzde 43,93 zam geldi! Yeni yılda bunları yapanlar yandı

Çevre Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu​ kapsamında uygulanacak idari para cezaları, 2025​ yılı için belirlenen yüzde 43,93’lük yeniden değerleme oranı​ doğrultusunda artırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 20. Maddesi kapsamında, çevreye yönelik ihlaller nedeniyle uygulanacak idari para cezaları, 2025 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 43,,93 doğrultusunda artırıldığı duyuruldu.

En yüksek ceza 114 bin 584 TL

Kanunun (a) bendi kapsamında en düşük ceza miktarı 14.310 TL, en yüksek ceza miktarı ise 114.584 TL olarak belirlendi.

Egzoz emisyonu ölçümü cezası 14 bin 310 TL oldu

Buna göre 2024 yılı için egzoz emisyon ölçümünü yaptırmayanlara uygulanan 9 bin 943 TL'lik ceza 2025 yılında 14 bin 310 liraya yükseldi.

2024 yılı için egzoz emisyon ölçümünü yaptırmayanlara uygulanan 9 bin 943 TL'lik ceza 2025 yılında 14 bin 310 liraya yükseldi.

Çevreyi kirleyenlere 6 bin 923 TL ceza

Öte yandan umuma açık yerlerde her ne şekilde olursa olsun çevreyi kirletenlerin cezası 4 bin 810 liradan 6 bin 923'e yükseldi.

Plastik poşetleri ilgili mevzuata aykırı olarak ücretsiz veya Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara aykırı verdiği tespit edilen satış noktalarına depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 114,55 lira, elektronik ortamda satış yapanlara ise 20 bin 771 liradan 207 bin 747 liraya kadar ceza verilecek.