Resmi Gazete'de yayımlandı: Devlet Demiryolları Afganistan’a insani yardım malzemesi taşıyacak

Yayımlanan karara göre; Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. 31 Aralık 2025 tarihine kadar Afganistan‘a gönderilecek insani yardım malzemelerinin Türkiye-İran-Türkmenistan-Afganistan veya Türkiye-İran-Afganistan güzergâhı boyunca nakliyesi için görevlendirildi.

Bu görevlendirme nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. muhasebe kayıtlarına göre gerçekleşen görevlendirme bedeli; Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. tarafından yapılacak ödeme talebine istinaden, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinde öngörülen ödenek ve nakit planı çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinde yer alan ilgili harcama tertiplerinden gider kaydedilerek ödenecek.

Kararın uygulanmasına dair usul ve esaslar belirlenmesi ve belirlenecek karar hükümleri Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek.