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Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK yönetimine 2 atama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu üyeliklerine ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atama yapıldı.

Haber Merkezi
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Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK yönetimine 2 atama
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Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Üyeliğine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ile Ahmet Çağrı Çiçek atandı.

Ömer Fatih Sayan'ın EPDK üyeliğine atanmasıyla boşalan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine Ahmet Hamdi Atalay atandı.