Resmi Gazete'de yayımlandı: HSK'ya 4 yeni üye atandı

Hakim ve Savcılar Kurulu üyeliklerine Cumhurbaşkanı kontenjanından atanacak isimler belli oldu. Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre HSK'ya Cumhurbaşkanı kontenjanından girenler Adli Yargı ve İdari Yargı Hakimleri arasından seçildi.

Serdar Ateş, Turan Kuloğlu, Sait Özdemir ve Bülent Küfüdür Hakim ve Savcılar Kurulu'nun yeni üyeleri oldu.