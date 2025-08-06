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Resmi Gazete'de yayımlandı: İki partinin hukuki varlıkları sona erdi

Anayasa Mahkemesi (AYM), Adaletin Aydınlığı Partisi ile As Parti'nin hukuki varlıklarının sona erdiğine hükmetti.

Haber Merkezi
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Resmi Gazete'de yayımlandı: İki partinin hukuki varlıkları sona erdi
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ayrı ayrı kararlara göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, her iki partinin de kendiliğinden dağılma halinin ve buna bağlı olarak hukuki varlıklarının sona erdiğinin tespiti için AYM'ye dava açtı.

Başsavcılığın isteminde, Adaletin Aydınlığı Partisinin ilk büyük kongresini yasal süresinde yapamadığı ve zorunlu organlarını oluşturamadığı, As Parti'nin ise en son yaptığı büyük kongresinin ardından üst üste iki kez büyük kongresini yapamadığı ifade edildi.

AYM, incelemesi sonucu, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 121. maddesi gereğince ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 87. maddesi kapsamında As Parti ile Adaletin Aydınlığı Partisinin "dağılmış" sayılarak hukuki varlıklarının sona erdiğine hükmetti.

Söz konusu partilerin tüm mallarının da Hazineye geçmesi kararlaştırıldı.

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