Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte memurlara doğum izni düzenlemesinin detayları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı ardından yaptığı açıklamada, memurlarda doğum iznine ilişlkin düzenlemede değişiklik yapılacağını duyurarak, "Aile Yılı kapsamında, kadın ve erkek memurlara tanınan doğum ve evlat edinme sonrası yarı zamanlı çalışma hakkını hayata geçiriyoruz. Haftalık 20 saatlik çalışma esasına dayalı düzenleme, ebeveynlerin çocuklarının gelişimine zaman ayırma, aile bağlarının güçlendirilmesine katkı sağlayacak" dedi.

Yeni yönetmelik ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek 43. maddesi uyarınca hazırlandı ve Erdoğan’ın imzasıyla bu gece Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe göre, doğum yapan ya da üç yaşını doldurmamış bir çocuğu evlat edinen kadın memurlar ile memur babalar, eşlerinin çalışmaması halinde çocuk ilköğretim çağının başlayacağı döneme kadar yarım zamanlı çalışabilecek.

Başvuru şartları ve süreç nasıl işleyecek?

Yarım zamanlı çalışmak isteyen memurlar, taleplerini kurumlarına yazılı olarak iletecek. Kurumlar, başvuruyu en geç 30 gün içinde sonuçlandıracak.

Uygulama, memurun haftalık çalışma süresinin yarısı kadar mesai yapması esasına dayanıyor.

Bu süre boyunca memurlar maaşlarını yarı oranında alacak, ancak sosyal haklarında herhangi bir kayıp yaşanmayacak.

Yöneticilik görevi olanlar faydalanabilecek mi?

Yönetmeliğe göre, bazı görevlerde bulunan memurların bu haktan yararlanamayacak.

Buna göre vakanlık il müdürleri, şube müdürleri ve benzeri yöneticilik pozisyonlarında görev yapanlar ile stratejik görevlere sahip personel, yarı zamanlı çalışamayacak.