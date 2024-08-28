Resmi Gazete'de yayımlandı: PAEM’e 450 öğrenci alınacak

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, 2024-2025 Eğitim-Öğretim dönemi için Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'ne 360 erkek ve 90 kadın aday olmak üzere toplam 450 öğrenci alınacak.

Adayların, örgün eğitim veren üniversitelerin en az dört yıl süreli fakültelerinden mezun olmaları ve KPSS P3 puan türünden 75 ve üzeri puan almış olmaları gerekiyor.

Polis amirliği için başvuru ve eğitim süreci duyurusu

Adaylar, 28 Ağustos-06 Eylül 2024 tarihleri arasında http://pa.edu.tr adresinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını yapabilecek.

Sınavlarda başarılı olarak Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğünden eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların Komiser Yardımcısı olarak atamaları yapılacak.

Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden “www.pa.edu.tr” ilan edilecek.