  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Resmi Gazete'de yayımlandı: PAEM’e 450 öğrenci alınacak
Takip Et

Resmi Gazete'de yayımlandı: PAEM’e 450 öğrenci alınacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Polis Akademisi Başkanlığı 2024-2025 Eğitim-Öğretim dönemi için Polis Amirleri Eğitim Merkezi'ne (PAEM) 360 erkek ve 90 kadın olmak üzere toplam 450 öğrenci alacağını açıkladı.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Resmi Gazete'de yayımlandı: PAEM’e 450 öğrenci alınacak
Takip Et

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, 2024-2025 Eğitim-Öğretim dönemi için Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'ne 360 erkek ve 90 kadın aday olmak üzere toplam 450 öğrenci alınacak.

Adayların, örgün eğitim veren üniversitelerin en az dört yıl süreli fakültelerinden mezun olmaları ve KPSS P3 puan türünden 75 ve üzeri puan almış olmaları gerekiyor.

Polis amirliği için başvuru ve eğitim süreci duyurusu

Adaylar, 28 Ağustos-06 Eylül 2024 tarihleri arasında http://pa.edu.tr adresinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını yapabilecek.

Sınavlarda başarılı olarak Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğünden eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların Komiser Yardımcısı olarak atamaları yapılacak.

Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden “www.pa.edu.tr” ilan edilecek.

Karayollarında yeni dönem: Trafik ve denetlemede artık polis olmayacakKarayollarında yeni dönem: Trafik ve denetlemede artık polis olmayacakGündem

 

Özgür Özel "bu ilçe 20 fay hattı üzerinde" diyerek uyardı: Kentsel dönüşüm için gereğini yapınÖzgür Özel "bu ilçe 20 fay hattı üzerinde" diyerek uyardı: Kentsel dönüşüm için gereğini yapınGündem

 

Gündem
Özgür Özel "bu ilçe 20 fay hattı üzerinde" diyerek uyardı: Kentsel dönüşüm için gereğini yapın
Özgür Özel "bu ilçe 20 fay hattı üzerinde" diyerek uyardı
Danıştay'dan Ekrem İmamoğlu kararı: Fatih tablosuyla ilgili tartışmalara son nokta
Danıştay'dan Ekrem İmamoğlu kararı!
Metris Cezaevi'nde gergin dakikalar! DMM'den açıklama geldi
Metris'te gergin dakikalar! DMM'den açıklama geldi
İstanbul'da 5 katlı binada çökme: Genç kız alt kata düştü! 3 bina acilen boşaltıldı
İstanbul'da 5 katlı binada çökme! 3 bina acilen boşaltıldı
Cumhurbaşkanı yardımcısı mı olacak? Mansur Yavaş yanıt verdi
Cumhurbaşkanı yardımcısı mı olacak? Yavaş yanıt verdi
İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu ameliyat oldu
Müsavat Dervişoğlu ameliyat oldu